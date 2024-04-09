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Сбербанк оценил ущерб по делу гендиректора Telesport Макаренко в 5,7 млрд рублей

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Ущерб по уголовному делу о мошенничестве в отношении генерального директора Telesport ("Телеспорт Групп") Петра Макаренко составляет 5,7 млрд рублей, заявили в пресс-службе Сбербанка.

"Сбер обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением в отношении Петра Макаренко и предпримет все усилия для погашения ущерба в размере более 5,7 млрд руб. по кредиту, ранее полученного подконтрольной Петру Макаренко компанией "Телеспорт Груп", - говорится в заявлении банка, поступившем в "Интерфакс".

6 апреля Гагаринский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Макаренко под домашний арест по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Дело, как уточнили в суде, было возбуждено "по факту мошеннических действий, связанных с трансляцией спортивных мероприятий".

По данным "Коммерсанта", Макаренко связывает дело со спорами по поводу прав на трансляции, которые возникли у него и Telesport с кредитным учреждением и онлайн-кинотеатром Okko.

Telesport - крупнейший российский оператор спортивного маркетинга. Компания, в частности, обладает правами на трансляцию Олимпийских игр 2024 года, Чемпионата мира по футболу 2026 года, ряда европейских футбольных турниров, а также других крупнейших спортивных событий.

Гагаринский суд Okko Сбербанк Телеспорт Петр Макаренко Telesport
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