Глава "Высокоточных комплексов" заявил о применении "Панцирь-М" для поражения Storm Shadow

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные успешно сбивают крылатые ракеты Storm Shadow зенитным ракетным комплексом "Панцирь-М", заявил генеральный директор АО "НПО "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех) Олег Рязанцев.

"Корабль, находясь на боевом дежурстве, поразил ракету Storm Shadow, то есть мы можем говорить о первом эффективном, успешном применении серийного комплекса "Панцирь-М", - сказал Рязанцев в интервью программе "Военная приемка" (телеканал "Звезда плюс").

По его словам, на фоне специальной военной операции холдинг нарастил выпуск ряда образцов оружия и техники.

"Вы должны знать, что рост к предыдущим годам может достигать от 5 до 20 раз по отдельным номенклатурам", - сказал он, уточнив, что в 20 раз был увеличен выпуск высокоточного артиллерийского снаряда "Краснополь".

Глава "Высокоточных комплексов" заявил, что на вооружении ВСУ стоит бронетехника западного производства не самых последних поколений.

"Мы пока не видим самую современную новейшую западную технику на поле боя, они почему-то стесняются прислать новые Bradley и Puma", - заявил Рязанцев.