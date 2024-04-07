Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Глава "Высокоточных комплексов" заявил о применении "Панцирь-М" для поражения Storm Shadow

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные успешно сбивают крылатые ракеты Storm Shadow зенитным ракетным комплексом "Панцирь-М", заявил генеральный директор АО "НПО "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех) Олег Рязанцев.

"Корабль, находясь на боевом дежурстве, поразил ракету Storm Shadow, то есть мы можем говорить о первом эффективном, успешном применении серийного комплекса "Панцирь-М", - сказал Рязанцев в интервью программе "Военная приемка" (телеканал "Звезда плюс").

По его словам, на фоне специальной военной операции холдинг нарастил выпуск ряда образцов оружия и техники.

"Вы должны знать, что рост к предыдущим годам может достигать от 5 до 20 раз по отдельным номенклатурам", - сказал он, уточнив, что в 20 раз был увеличен выпуск высокоточного артиллерийского снаряда "Краснополь".

Глава "Высокоточных комплексов" заявил, что на вооружении ВСУ стоит бронетехника западного производства не самых последних поколений.

"Мы пока не видим самую современную новейшую западную технику на поле боя, они почему-то стесняются прислать новые Bradley и Puma", - заявил Рязанцев.

Ростех Высокоточные комплексы Панцирь-М Storm Shadow
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один человек погиб, двое пострадали в результате взрыва газа в Татарстане

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Татарстане

Мэрия Орска заявила о необходимости срочной эвакуации жителей 6-го микрорайона

Мэрия Орска заявила о необходимости срочной эвакуации жителей 6-го микрорайона

Что произошло за день: суббота, 6 апреля

Половодье в Оренбургской области

В МЧС подтвердили новый прорыв дамбы в Орске

Половодье в Оренбургской области

Глава МЧС РФ отправится в зону стихийного бедствия в Оренбуржье

Половодье в Оренбургской области

Жителей еще одного поселка в Орске срочно эвакуируют из-за нового прорыва дамбы

Жителей еще одного поселка в Орске срочно эвакуируют из-за нового прорыва дамбы
Половодье в Оренбургской области

Оренбургский губернатор назвал паводок этого года самым большим за всю историю региона

Оренбургский губернатор назвал паводок этого года самым большим за всю историю региона

Гендиректор Telesport Макаренко отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Половодье в Оренбургской области

Смерть двух мужчин в подтопленном Орске не связана с утоплением

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });