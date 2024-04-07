В России появится День работника электронной промышленности

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, закрепляющее в календаре дату нового профессионального праздника - в первое воскресенье октября будет отмечаться День работника электронной промышленности, сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что с инициативой об установлении такого праздника в кабмин обратился президент Российской академии наук Геннадий Красников. Она была поддержана участниками отрасли.

Электронная промышленность является одной из стратегических отраслей экономики России. Общее число работников, занятых на государственных и частных предприятиях, составляет более 300 тысяч человек, говорится в сообщении.