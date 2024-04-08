ФСБ сообщила о пяти арестованных по делу об украинском мошенническом кол-центре

По предварительным данным, у граждан РФ было похищено более 7 млрд руб.

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ совместно с МВД РФ задержала пять человек, причастных к работе незаконного виртуального узла связи, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

"Пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к организации и функционированию незаконного виртуального узла связи, использовавшегося украинскими кол-центрами для телефонного мошенничества и вымогательства у граждан РФ денежных средств в особо крупном размере", - сообщили в ЦОС.

Всего установлены и задержаны пять участников преступной группы. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста.

"По предварительным данным, с использованием только одного узла связи у граждан России было похищено более 7 млрд рублей", - заявили в ФСБ.

Спецслужба установила, что полученные мошенниками средства "через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование вооруженных сил Украины".

"Одновременно с этим через иностранные банки совершалась оплата используемых в противоправной деятельности услуг связи, а также финансирование поддержания в актуальном состоянии технической инфраструктуры и телекоммуникационного оборудования", - сообщили в ЦОС.

В ходе обысков изъяты "средства компьютерной техники и связи, оборудование, используемое в противоправной деятельности, денежные средства и цифровые активы, драгоценности и предметы роскоши, наложены аресты на объекты движимого и недвижимого имущества", сообщили в ФСБ. "Получены исчерпывающие доказательства инкриминируемой преступной деятельности", - подчеркнули в ЦОС.

В свою очередь официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила журналистам, что криминальная схема работала с 2022 года. "Злоумышленники обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера звонивших из-за рубежа аферистов на российские. Мошенники представлялись сотрудниками финансовых учреждений и правоохранительных органов, после чего убеждали россиян перевести сбережения и кредитные средства на так называемые безопасные счета", - сказала она.

Представитель МВД добавила, что обыски проводились в офисных помещениях на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Сочи, Московской и Ленинградской областей.

Следственный департамент МВД предъявил задержанным обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).