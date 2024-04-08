Что произошло за день: понедельник, 8 апреля

Ситуация с паводком в Оренбуржье, режим ЧС в Курганской и Тюменской областях, обрушение путепровода в Вязьме

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Несколько районов Оренбурга и пригорода окажутся в зоне подтопления при пике паводка, который ожидается 10 апреля. Мэр Оренбурга Сергей Салмин допустил отключение Уральского водозабора, снабжающего водой треть населения города. Орский НПЗ продолжает отгрузку топлива, несмотря на приостановку работы.

- Режим ЧС объявлен в Курганской области из-за паводка. В зону вероятного подтопления попадают 62 населенных пункта. Ожидается подъем уровня воды в реках Тобол, Уй, Исеть, Миасс. Также режим ЧС объявлен в Тюменской области.

- Один человек погиб и пятеро пострадали при обрушении Панинского путепровода в Вязьме Смоленской области. Возбуждено уголовное дело.

- СКР сообщил об аресте всех 11 установленных фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall.

- ФСБ сообщила об аресте пяти человек по делу об украинском мошенническом кол-центре. По данным службы, с использованием только одного узла связи у россиян было похищено более 7 млрд рублей.

- Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли челябинский "Трактор" и вышли в финал Кубка Гагарина КХЛ.