РФ продлит программу синхротронных и нейтронных исследований до 2030 года

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Правительство продлевает федеральную программу синхротронных и нейтронных исследований до 2030 года и выделяет на эти цели около 450 млрд рублей, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"По поручению главы государства мы продлеваем ее до 2030 года. Планируем направить на эти мероприятия порядка 450 млрд рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, "средства рассчитаны на создание прорывных технологий, расширение и модернизацию исследовательской инфраструктуры, которая по своим характеристикам превосходит как действующие, так и проектируемые международные источники синхротронных и нейтронных излучений, а также на грантовую поддержку проектов и подготовку специалистов и научных кадров по этому важному направлению".