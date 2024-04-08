На субсидирование льготных ивесткредитов в АПК направят еще 5 млрд рублей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Правительство направит дополнительно 5 млрд рублей на поддержку льготного инвестиционного кредитования сельхозпроизводителей, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

"Для субсидирования новых инвестиционных займов дополнительно выделим 5 млрд рублей, чтобы предприниматели могли расширить производство сельхозпродукции, нарастить мощности для переработки, открыть передовые фермерские хозяйства, построить хранилища, приобрести все необходимые материалы для посевной", - сказал он.

Он напомнил, что в 2023 году на реализацию программы льготного кредитования аграриев было предусмотрено более 200 млрд рублей, на 2024 год заложено почти 215 млрд рублей.