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Госдума намерена проверить работу службы обеспечения финансового омбудсмена

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Госдума планирует проверить работу автономной некоммерческой организации "Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного" (СОДФУ), следует из проекта постановления парламента.

Проект подготовлен к годовому отчету ЦБ за 2023 г., рассмотрение которого пройдет в Госдуме 10 апреля.

"Поручить комитету Госдумы по контролю совместно с комитетом Госдумы по финансовому рынку рассмотреть вопрос о проведении проверки в отношении деятельности автономной некоммерческой организации "Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного" (АНО "СОДФУ")", - говорится в документе.

СОДФУ была учреждена ЦБ и входит в состав Службы финансового уполномоченного. СОДФУ оформляет обращения граждан, ведет их подготовку к рассмотрению, а также обеспечивает операционную деятельность работы финансового уполномоченного, в том числе, выделяет средства на нее из фонда финансирования деятельности финансового уполномоченного.

Фонд формируется за счет имущественных взносов ЦБ и, в том числе, поступлений взносов финансовых организаций. Согласно отчету фонда за 2022 г., поступления денежных средств составили 2 млрд 53 млн руб., из них взносы финансовых организаций - 1,8 млрд руб., доходы от размещения и инвестирования средств на финансовом рынке - 203 млн руб.

Финансовый уполномоченный осуществляет досудебное урегулирование споров между финансовыми организациями и их клиентами - физическими лицами, позволяя избежать обращения в суд. В некоторых случаях потребители вправе заявлять требования к финансовой организации в судебном порядке только после обращения к финансовому уполномоченному. Согласно отчету СОДФУ, за 2022 г. было зарегистрировано 159 тыс. обращений потребителей.

Госдума
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