Обрушившийся мост в Вязьме будет полностью разобран

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Рухнувший в Вязьме в понедельник вечером мост будет полностью демонтирован, на его месте построят новый путепровод, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"Сейчас на месте работают порядка 161 человека и 39 единиц техники. Было семь пролетов мостов, 6 обрушилось. (...) Работы будут вестись круглосуточно, за ночь мы должны разобрать мост, убрать его и дать возможности проезду поездов. (...) Кроме того, сейчас на месте находятся подрядчик и проектировщик. В ближайшее время мы будем определять цену работ строительства нового моста", - сказал Анохин в видеосюжете, размещенном в его телеграм-канале.

Он также отметил, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению газоснабжения и линии связи, которые были повреждены в результате обрушения моста.

"Поврежден газопровод, повреждена линия связи. Сейчас мы вырезаем трубу газопровода, будем делать прокол под дорогой, чтобы в течении трех суток восстановить газоснабжение. Также за сегодня-завтра должны быть отремонтированы линии связи", - добавил глава региона.

Кроме того, губернатор сообщил, что всем пострадавшим и семье погибшей женщины будет оказана помощь.

"Одна пострадавшая будет отправлена в Смоленск. Трое будут направлены в Москву, еще девочке-подростку будет оказана помощь в Вязьме. Кроме того, будет оказана максимальная поддержка и необходимая помощь семье погибшей женщины", - сказал Анохин.

В понедельник в 16:40 произошло обрушение автомобильного моста в Вязьме. В результате один человек погиб, пять пострадали. Медики эвакуировали пострадавших в Вяземскую центральную районную больницу: четверо из них в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести.

Обрушение путепровода повлекло за собой повреждение сетей газоснабжения. Кроме того, из-за обрушения более десятка пассажирских поездов дальнего следования пойдут в обход Вязьмы.

Возбуждено уголовное дело.