На месте обрушения моста в Вязьме работают восстановительные поезда

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Железнодорожники разбирают конструкции обрушившегося в Вязьме Смоленской области автомобильного путепровода, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"На месте работает около 300 железнодорожников и два восстановительных поезда", - говорится в сообщении.

Кроме того, дополнительный персонал выделен для координации посадки пассажиров в автобусы и поезда. До возобновления движения от станций Семлёво и Вязьма организовано курсирование компенсационных автобусов.

"В настоящее время поезда дальнего следования Белорусского направления следуют по альтернативному маршруту через Сухиничи и Калугу", - уточнили в МЖД.

В понедельник в 16:40 произошло обрушение автомобильного путепровода в Вязьме. В результате один человек погиб, пять пострадали.

Обрушение путепровода повлекло за собой повреждение сетей газоснабжения. Кроме того, из-за обрушения более десятка пассажирских поездов дальнего следования пойдут в обход Вязьмы.

Региональное управление СКР возбудило по факту случившегося уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).