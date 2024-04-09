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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Госдума приняла закон о реализации объектов ЖКХ на торгах

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, который меняет порядок приобретения объектов ЖКХ, следует из данных в Системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в законы "О приватизации государственного и муниципального имущества" и "О защите конкуренции". Документ разработан Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2022 года.

Согласно документу, теперь объекты тепло- и горячего водоснабжения, которые находятся в ведении государственных и муниципальных предприятий, могут отчуждаться только на торгах.

Как уточняется в телеграм-канале ФАС, благодаря изменениям повысится эффективность использования объектов ЖКХ, а также будет обеспечена поставка тепла и воды должным образом.

Госдума ЖКХ ФАС
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