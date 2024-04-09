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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Два человека пострадали при атаке дронами в Белгородской области

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дронами автобуса и микроавтобуса, пострадали двое.

"Шебекинский городской округ подвергся атакам ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе. Два дрона атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус. Инцидент произошел на участке трассы между селами Шамино и Архангельское. В результате атак в автобусе пострадала женщина, в микроавтобусе - водитель. Пострадавшие самостоятельно обратились в районную больницу", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Он уточнил, что у женщины поверхностная рана ноги, у водителя микроавтобуса - множественные поверхностные осколочные ранения грудной клетки, правого плеча и поясничной области. Медицинская помощь была оказана на месте, пациенты будут лечиться амбулаторно.

"Третий дрон-камикадзе атаковал парковку на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва никто не пострадал, поврежден один грузовой автомобиль", - проинформировал губернатор.

Белгородская область
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