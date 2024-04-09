Уровень воды в реке Урал в Оренбуржье может подняться на 40 см в ближайшие сутки

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Оренбургской области подтопления из-за паводка зафиксированы в 77 населенных пунктах, сообщает региональный департамент пожарной безопасности и гражданской защиты во вторник.

"Сейчас на территории 23 муниципальных образований в 77 населенном пункте подтоплено 12464 жилых домов, 14566 приусадебных участков, 16 медицинских организаций", - говорится в сообщении со ссылкой на выступление первого вице-губернатора области Сергея Балыкина на совещании у главы МЧС России Александра Куренкова.

Эвакуированы 6934 человека, в том числе 1534 ребенка. В пунктах временного размещения (ПВР) находится 1 591 человек, в том числе 266 детей. Кроме этого, в специальных медицинских ПВР размещены 136 пациентов из медорганизаций, попавших в зону затопления. Всего в области подготовлено 495 ПВР вместимостью более 82 тыс. человек.

В релизе уточняется, что в Орске подтоплено 6793 жилых дома с приусадебными участками. Эвакуированы 2616 человек, в том числе 681 ребенок. В ПВР размещены 1387 человек, в том числе 230 детей. Также открыт отдельный ПВР для мам с новорожденными. Начата профилактическая добровольная вакцинация населения от гепатита А.

По данным Балыкина, закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений, но есть угроза перелива на трех участках одной федеральной автодороги.

Превентивно отключено энергоснабжение в шести населенных пунктах. В регионе работают 39 аварийных бригад.

"Возможно дальнейшее осложнение обстановки с прогнозируемым подтоплением 1679 жилых домов, 2092 приусадебных участков", - предупреждают власти.

По словам первого вице-губернатора области, на предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал от 5 см до 40 см. В Орске он снизился на 21 см, до 907 см, в Оренбурге вырос на 23 см, до 920 см.

Увеличение уровня воды также фиксируется на реке Самарка у Татарской Каргалы и Кувандыка, снижение - на реках Жарлы у Адамовки и Суундук у поселка Майский.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.