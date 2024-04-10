Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось

Одновременно дали и отбой воздушной тревоги в Севастополе

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - На автомобильной части Крымского моста возобновилось движение после того, как ее перекрывали ранее утром, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Сообщений о том, что мост снова открыт для машин, опубликовано в 9:57 по Москве. Перекрытие продолжалось около 40 минут.

Примерно в то же время губернатор Севастополя Михаил Развожаев публиковал сообщения о воздушной тревоге в городе - и затем об отбое воздушной тревоги.