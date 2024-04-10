Остановлено движение по Крымскому мосту
В Севастополе объявлена воздушная тревога
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - На Крымском мосту временно запретили движение автотранспорта, сообщил телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.
Это сообщение он опубликовал в 9:16 по Москве.
Автомобилистам рекомендуют сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Примерно в это же время губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе воздушную тревогу. На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Оповещения о воздушной тревоге введены в Севастополе с конца сентября.