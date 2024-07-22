Средняя выплата по ОСАГО в июне достигла почти 100 тыс. рублей

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Показатель средней выплаты по ОСАГО в июне 2024 года вырос на 13% к уровню того же месяца 2023 года и составил 99 897 рублей, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). Годом ранее в июне показатель был на уровне 88 641 рубль.

При этом июньский показатель этого года средней выплаты по ОСАГО оказался на 6,3% больше показателя средней выплаты за все первое полугодие 2024 года (94 тыс. рублей), согласно статистике РСА.

Средняя премия по договору ОСАГО в июне 2024 года составила 7 514 рублей, снизившись на 3,3% по сравнению со средней премией в июне 2023 года.

Общая средняя премия по итогам всего первого полугодия 2024 года по сравнению с 2023 годом также немного снизилась: с 7 738 рублей до 7 660 рублей (снижение на 1%).

Количество урегулированных убытков по итогам первых шести месяцев 2024 года составило 1,1 млн единиц (на 12% больше, чем за аналогичный период 2023 года).

Общая сумма выплат за I полугодие 2024 года составила 98,3 млрд рублей, что на 24% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Количество заключенных договоров по ОСАГО с января по июнь 2024 года - 20,6 млн единиц, рост показателя на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Собранные по договорам ОСАГО российскими автостраховщиками премии за I полугодие этого года достигли 157,5 млрд рублей - рост на 3% по сравнению с первым полугодием 2023 года.

"Тенденция снижения размера средней премии и роста выплат отмечалась на протяжении всего 2023 года и продолжается в 2024 году", - обратил внимание президент РСА Евгений Уфимцев, комментируя данные союза.

"Рост средней выплаты оказывает давление на размер средней премии по ОСАГО. В этой ситуации необходимо увеличение количества страховых случаев, урегулированных в натуральной форме", - развил он тему.

По его словам, этого можно добиться "предоставлением страховщикам и авторемонтным организациям более широких возможностей по получению запчастей, необходимых для ремонта". "Цены на запчасти стабилизируются, но сроки их поставки зачастую не дают возможности выполнять ремонт в течение 30 дней, как сейчас это требует закон об ОСАГО", - отметил Уфимцев.

Глава РСА подчеркнул необходимость расширения установленных законом сроков, отведенных на авторемонт в рамках восстановительного ремонта по полисам ОСАГО.