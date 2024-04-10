Минобороны РФ сообщило о крушении вертолета Ми-24 у побережья Крыма

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что в среду около 06:00 по московскому времени при выполнении планового полета над Черным морем в районе западного побережья Крыма потерпел крушение вертолет Ми-24.

"Предварительная причина крушения - отказ авиатехники", - говорится в сообщении.

"На месте аварии работает поисково-спасательная служба", - заявили в Минобороны РФ.

Транспортно-боевой вертолет Ми-24 "Крокодил" предназначен для повышения огневой мощи и мобильности сухопутных подразделений. Серийно выпускается с 1971 года. Ми-24 экспортировался более чем в 30 стран, до сих пор является одним из самых распространенных ударных вертолетов в мире.