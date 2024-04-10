Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Песков отметил низкий уровень диалога РФ и США практически по всем вопросам

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Уровень российско-американских отношений практически во всех сферах находится на неудовлетворительном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается мирного космоса, то здесь сотрудничество и взаимодействие продолжается, это важно, а во всех остальных сферах уровень диалога оставляет желать лучшего", - сказал он журналистам, комментируя слова начальника космического командования Пентагона Стивена Уайтинга о том, что Вашингтон хотел бы иметь с Москвой в области космоса рабочие деконфликтные каналы.

Дмитрий Песков США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный перенесли на 11 апреля

Песков заявил, что бизнесмены из РФ могут оспорить в судах санкции ЕС против них

В РСПП подтвердили перенос съезда на 25 апреля

Потерявшие жилье в Оренбуржье получат компенсацию из расчета 68,7 тыс. руб. за 1 кв. м

Временный железнодорожный переезд обустроят на месте ЧС в Вязьме

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного снова отменен

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного снова отменен

Минобороны РФ сообщило о крушении вертолета Ми-24 у побережья Крыма

ЦИК РФ проверит однократность голосования на выборах президента

ЦИК РФ проверит однократность голосования на выборах президента
Паводок в России

Уровень реки Урал у Оренбурга вырос до 996 см

СПАРК интегрировал ESG-показатели в систему оценки компаний

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });