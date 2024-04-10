Песков отметил низкий уровень диалога РФ и США практически по всем вопросам

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Уровень российско-американских отношений практически во всех сферах находится на неудовлетворительном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается мирного космоса, то здесь сотрудничество и взаимодействие продолжается, это важно, а во всех остальных сферах уровень диалога оставляет желать лучшего", - сказал он журналистам, комментируя слова начальника космического командования Пентагона Стивена Уайтинга о том, что Вашингтон хотел бы иметь с Москвой в области космоса рабочие деконфликтные каналы.