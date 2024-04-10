Кемеровский арбитраж признал горную технику Joy Global американской

ООО "Джой Глобал" ввезло эти экскаваторы в Россию как китайские и теперь оспаривает увеличение таможенной пошлины

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Кемеровской области отказал российской структуре производителя горной техники Joy Global - ООО "Джой Глобал" и оставил в силе решения Кемеровской таможни, наложившей на ввозимое оборудование пошлину в размере 30% таможенной стоимости, говорится в материалах дела.

Речь идет о пяти электрических экскаваторах таможенной стоимостью 525-530 млн рублей каждый для Междуреченского угольного разреза (входит в состав АО "Междуречье" "Новой горной управляющей компании") и АО "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат". Оборудование было импортировано в 2022 году, ставка таможенной пошлины при ввозе была указана 5%, изготовителем оборудования названа китайская компания.

Согласно материалам дела, "при изучении представленных ООО "Джой Глобал" документов было установлено, что в паспорте изделия на каждый товар в графе "предприятие-изготовитель и его адрес" указано в том числе: Joy Global Surface Mining Inc., Соединенные Штаты Америки".

"В экспортных декларациях страны вывоза, упаковочных листах также имеются сведения о стране происхождения США для отдельных поставляемых частей товара", - говорится в тексте судебного решения.

В ходе камеральной проверки представитель истца не представил по требованию таможни оригиналы сертификатов о происхождении товаров - только копии, сослался на то, что сертификаты утеряны, и попросил отсрочку для их направления в суд. Отсрочка в итоге составила 5 месяцев, однако сертификаты так и не были представлены. После этого документация на ввозимое оборудование была отправлена для верификации из Кемеровской таможни в ФТС России.

"С учетом ответа, полученного от ФТС России, установлено, что уполномоченный орган Китайской Народной Республики не представил в ФТС России документы, подтверждающие обоснованность факта выдачи проверяемых сертификатов, по причине их отсутствия", - говорится в материалах дела.

В результате Кемеровская таможня применила в отношении оборудования ввозную таможенную пошлину в размере 30% от таможенной стоимости (в соответствии с постановлением правительства России от 2018 года, касающегося ставок ввозных таможенных пошлин "в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются США").

"Джой Глобал" не согласилась с решениями Кемеровской таможни и обжаловала их сначала в Сибирском таможенном управлении, затем в Федеральной таможенной службе, однако получила отказ и обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области. В суде истец настаивал на том, что Кемеровская таможня "не проанализировала" представленные документы, из которых следует, что страна происхождения техники - Китай.

"По мнению ООО "Джой Глобал", данное обстоятельство (китайское происхождение оборудования - ИФ) подтверждается экспортными декларациями, пояснениями к упаковочным листам, из которых следует, что более 50% стоимости каждого экскаватора, поставленного обществом ("Джой Глобал" - ИФ), составляют компоненты, произведенные в Китае. Также представители ООО "Джой Глобал" ссылаются на заключения технических специалистов, которые пришли к выводу, что страной происхождения спорных экскаваторов является Китай", - говорится в материалах.

По мнению истца, таможня "неверно применяет" ставку в размере 30%. "Указанная ставка пошлины может применяться исключительно в отношении товара с установленной страной происхождения - США. Если страна не установлена, то по правилам Таможенного кодекса Евразийского экономического союза должна быть применена максимальная ставка 5%. В отношении товаров общества ("Джой Глобал" - ИФ) таможенный орган, как считает ООО "Джой Глобал", не установил страну происхождения - США, указал, что страна происхождения не подтверждена, следовательно, ставка 30% применена необоснованно", - приводится в материалах позиция истца.

Суд отклонил эти доводы "Джой Глобал" и указал на то, что уполномоченный орган КНР "не представил документы, подтверждающие обоснованность факта выдачи сертификата, по причине их отсутствия".

"Судом отклоняется довод ООО "Джой Глобал" о том, что представленные в рамках камеральной таможенной проверки внешнеэкономические контракты, договоры транспортной экспедиции, договоры на оказание услуг таможенного представителя, упаковочные листы, пояснительные записки к упаковочным листам, паспорта товаров, декларации на товары, экспортные декларации, заключения ООО "Оценочная компания "Вета" подтверждают страну происхождения спорных товаров (Китай)", - говорится в материалах дела.

Кроме того, суд не установил нарушения Кемеровской таможней норм международного права "при оформлении результатов проведенного таможенного контроля в форме камеральной таможенной проверки".

С исковыми заявлениями (которые впоследствии были объединены в одно дело) "Джой Глобал" обратилась осенью 2023 года. Судебное решение опубликовано в картотеке арбитражных судов России в начале апреля 2024 года.

Joy Global с 2016 года принадлежит производителю горнодобывающей техники Komatsu.