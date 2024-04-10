Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Дума приняла в I чтении закон о выдаче ВНЖ через два года брака с гражданином РФ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении проект закона, направленный на борьбу с фиктивными браками для получения вида на жительство в РФ по упрощённой схеме.

Соответствующая инициатива (474730-8) предлагает установить минимальный срок - два года - состояния в браке с гражданином РФ при отсутствии ребенка, рожденного в браке, для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке (вне квоты). Сейчас это возможно уже через год, отметил ранее на заседании глава ответственного комитета Госдумы Леонид Калашников.

Кроме того, проект закона предлагает закрепить условия получения вида на жительство без оформления разрешения на временное проживание иностранными гражданами, имеющими детей, состоящих в гражданстве в РФ.

Также законопроект предусматривает возможность продления обыкновенной частной визы, выданной иностранному гражданину, являющемуся близким родственником гражданина РФ.

Парламентарии также предлагают аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство, если отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении ребенка, а также в случае признания судом брака с гражданином РФ, послужившего основанием для получения соответствующего документа, недействительным.

Комментируя инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "сейчас заключение фиктивного брака, без намерения создать семью, или оформление фиктивного усыновления - одна их лазеек для нелегальной миграции". "Есть фирмы, которые оказывают такие услуги за деньги. Необходимо это пресечь", - сказал Володин.

По его мнению, "если иностранцы хотят жить в нашей стране, то они должны знать русский язык, законы, уважать культуру и традиции, и заключать брак исключительно ради создания семьи".

Вячеслав Володин Леонид Калашников Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сигнал "Сирена" ввели для спецслужб в подмосковном Чехове

Роскомнадзор потребовал от Duolingo проверить контент на ЛГБТ-пропаганду

Роскомнадзор потребовал от Duolingo проверить контент на ЛГБТ-пропаганду

Chery в 2023 г. нарастила выручку в России в 3,8 раза, до рекорда для рынка

Госдума приняла закон о размере оплаты сверхурочной работы

Госдума приняла закон о размере оплаты сверхурочной работы

Суд принял решение о принудительной ликвидации Киви банка

Суд принял решение о принудительной ликвидации Киви банка

Причиной второй отмены пуска "Ангары" стал сбой системы контроля запуска двигателя

Причиной второй отмены пуска "Ангары" стал сбой системы контроля запуска двигателя

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный перенесли на 11 апреля

Песков заявил, что бизнесмены из РФ могут оспорить в судах санкции ЕС против них

Песков заявил, что бизнесмены из РФ могут оспорить в судах санкции ЕС против них

В РСПП подтвердили перенос съезда на 25 апреля

Потерявшие жилье в Оренбуржье получат компенсацию из расчета 68,7 тыс. руб. за 1 кв. м

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });