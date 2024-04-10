Дума приняла в I чтении закон о выдаче ВНЖ через два года брака с гражданином РФ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении проект закона, направленный на борьбу с фиктивными браками для получения вида на жительство в РФ по упрощённой схеме.

Соответствующая инициатива (474730-8) предлагает установить минимальный срок - два года - состояния в браке с гражданином РФ при отсутствии ребенка, рожденного в браке, для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке (вне квоты). Сейчас это возможно уже через год, отметил ранее на заседании глава ответственного комитета Госдумы Леонид Калашников.

Кроме того, проект закона предлагает закрепить условия получения вида на жительство без оформления разрешения на временное проживание иностранными гражданами, имеющими детей, состоящих в гражданстве в РФ.

Также законопроект предусматривает возможность продления обыкновенной частной визы, выданной иностранному гражданину, являющемуся близким родственником гражданина РФ.

Парламентарии также предлагают аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство, если отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении ребенка, а также в случае признания судом брака с гражданином РФ, послужившего основанием для получения соответствующего документа, недействительным.

Комментируя инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "сейчас заключение фиктивного брака, без намерения создать семью, или оформление фиктивного усыновления - одна их лазеек для нелегальной миграции". "Есть фирмы, которые оказывают такие услуги за деньги. Необходимо это пресечь", - сказал Володин.

По его мнению, "если иностранцы хотят жить в нашей стране, то они должны знать русский язык, законы, уважать культуру и традиции, и заключать брак исключительно ради создания семьи".