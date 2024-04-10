Первый в 2024г. выход космонавтов из РФ в открытый космос ожидается 25-26 апреля

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российские космонавты 25-26 апреля выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе".

В отчете госкорпорации о работе космонавтов на МКС за 9 апреля говорится, что выполнена подготовка "к выходу в открытый космос по российской программе (ВКД-62), запланированному на 25-26 апреля".

14 сентября 2023 года командир МКС космонавт Олег Кононенко сообщил, что российский экипаж проведет три выхода в космос в 2024 году.

На станции работает экипаж 71-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.