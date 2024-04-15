Гендиректор "Роскосмоса" надеется сохранить сотрудничество с NASA

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что сотрудники госкорпорации будут делать все возможное, чтобы сохранить взаимодействие с NASA, и что очень обидно, что такое совместное достижение, как Международная космическая станция, сегодня "практически обнуляется".

"Нам очень, поверьте, обеим сторонам, я же встречаюсь с коллегами из NASA, и нам очень жаль терять это взаимодействие. Мы будем, конечно, делать все возможное, чтобы как можно дольше сохранить это взаимодействие, потому что оно обогащает мировую космонавтику", - сказал Борисов на лекции для учащихся, курсантов и студентов в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге.

"Очень обидно, что такое достижение, на которое мы пошли начиная со времен разрядки, с полета "Союза" и "Аполлона" в 1975 году, сегодня практически обнуляется", - добавил он.

Борисов сообщил также, что "Роскосмос" и NASA ведут переговоры о создании унифицированных стыковочных модулей для оказания помощи друг другу в космосе после завершения сотрудничества. "Но в интересах безопасности мы договариваемся о создании универсальных стыковочных модулей, потому что жизнь космонавта на орбите - это самое дорогое. В случае аварийных или каких-то непредвиденных (ситуаций - ред.) чтобы была возможность стыковаться российскими кораблями или американскими кораблями, здесь уже делить нечего, надо спасать людей. Я думаю, что в этом направлении мы продолжим работу", - сказал он.

По его словам, у России и США после 2030 года не просматривается таких масштабных совместных проектов, каковым сегодня является Международная космическая станция. "То есть, скорее всего, будет российская орбитальная станция, у китайцев есть свой проект, и у американцев будет свой проект", - сказал Борисов.

Первый модуль МКС (российский функционально-грузовой блок "Заря") был запущен на орбиту в 1998 году. Через два года на станции заработала первая долговременная миссия, и с тех пор она никогда не оставалась необитаемой.

В апреле 2023 года правительство России продлило работу российского сегмента МКС до 2028 года. Все остальные страны-участницы проекта в качестве крайнего срока определили 2030 год.