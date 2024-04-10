Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил без изменений решение об аресте Диловара Исломова - фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановление Басманного суда Москвы от 25 марта 2024 года об избрании в отношении Исломова меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 мая 2024 года оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в постановлении апелляционного суда.

Процесс прошел в закрытом от слушателей режиме. Сам Исломов, как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, отказался участвовать в заседании.

После заседания адвокат Иломова заявила, что он не признает вину.

Как сообщалось, Исломов - уроженец Таджикистана, гражданин РФ, женат, имеет трехмесячного ребенка, до задержания работал таксистом.

Вместе с ним были арестованы его отец и брат - Ислом и Аминчон Исломовы.

Исломову, как и другим фигурантам дела, вменяется совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Как следовало из заявления главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, Исломовы, по версии следствия, предоставили нападавшим на концертный зал квартиру для проживания, автомобиль для передвижения и перевозили денежные средства.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, число погибших в теракте составляет 144 человека.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. В настоящее время по делу арестовано 11 фигурантов.