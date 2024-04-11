Для экскурсионных автобусов введут квоты для пересечения границы с Абхазией

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В 2024 году для для экскурсионных автобусов, курирующих между Сочи и Абхазией, введут квоты из-за прогнозируемого роста туристско-экскурсионных перевозок, сообщила первый заммэра Сочи Светлана Калинина.

"Совместно с пограничным управлением по Краснодарскому краю и всеми заинтересованными службами провели совещание по оптимизации процесса пересечения российско-абхазской границы. Отмечено значительное увеличение движения объемов перевозок и пассажиропотока через границу в 2020-2023 годах", - написала она Telegram.

В 2024 году прогнозируется значительное увеличение числа пересекающих границу с Республикой Абхазия.

"Приняты решения о необходимости организации дорожного движения на подъездных путях к автомобильному и пешеходному пункту пропуска Адлер, а также упорядочивание порядка времени прибытия экскурсионных автобусов. Установление квот и времени прибытия на границу", - подчеркнула Калинина.

Чиновники также решили проводить "полный осмотр транспортных средств на соответствие установленным требованиям" и на наличие у перевозчиков официальных договоров с экскурсионными организациями.

"Организациям рекомендовано заблаговременно предоставлять списки пассажиров, следующих в экскурсионных автобусах через границу, для ускорения процесса. Будет проведена работа и с фирмами предоставляющими свои услуги в отелях и санаториях. Также распространены памятки для гостей и жителей по пересечению границы семьям с детьми до 14 лет, а также список необходимых документов", - сообщила Калинина.