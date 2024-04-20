Пересечение границы между Абхазией и Россией будет облегчено

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - На абхазо-российской границе по реке Псоу летом введут дополнительные полосы для автомобилей и посты таможенного контроля, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Абхазии.

Введение новых мер по облегчению пересечения границы между двумя странами обсуждалось на встрече руководителей ГТК Абхазии с представителями Федеральной таможенной службы России, сказано в сообщении.

Согласно данным Управления таможенной статистики и анализа ГТК, в 2023 году Абхазию посетили более 1 млн туристов. В нынешнем году министерство туризма Абхазии прогнозирует рост числа отдыхающих.

Учитывая возможное увеличение нагрузки на пункт пропуска "Адлер" и таможенный пост "Псоу", предлагается задействовать специальную линию для перемещения экскурсионных автобусов, запустить вспомогательные окна таможенного оформления, а также увеличить штатную численность сотрудников таможни.

Отмечается, что на пункте пропуска "Адлер" уже запущена новая линия таможенного оформления для экскурсионного транспорта, ведется работа по переориентации существующих линий и полос.

В связи с началом экспорта из Абхазии в РФ скоропортящихся плодово-ягодных культур была отмечена необходимость осуществления в приоритетном порядке таможенных процедур в отношении этой группы товаров. Кроме того, стороны обсудили возможность предоставления участникам внешнеэкономической деятельности Абхазии операторов погрузочно-разгрузочных работ, а также оказание помощи предпринимателям при таможенном оформлении товаров из Республики Беларусь.

В период курортного сезона нагрузка на многосторонний автомобильный пункт пропуска Адлер превышает пропускную способность почти в семь раз. В пиковые моменты нагрузок (выходные дни) в сутки границу пересекают более 11 тысяч транспортных средств и 60 тысяч человек в обоих направлениях.