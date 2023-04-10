ЦБ назвал критерии проектов, кредитование которых сулит банкам льготное регулирование

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Банк России определился с критериями трансформационных проектов, для которых он будет применять стимулирующее регулирование, а также с требованиями к банкам, претендующим на такие регуляторные льготы.

ЦБ опубликовал на своем сайте проект указания, предусматривающий использование банками пониженных коэффициентов риска по кредитным требованиям в рамках финансирования проектов технологического суверенитета и структурной адаптации российской экономики (проекты ТСиСАЭ), утвержденных проектом постановления правительства. Этот проект уже готов, его подписание ожидается в ближайшее время, сообщил в понедельник в Госдуме первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

"Указанная мера будет способствовать стимулированию кредитования проектов ТСиСАЭ, а также развитию технологического суверенитета и модернизации экономики Российской Федерации", - указывает ЦБ.

Дата вступления проекта указания в силу - по истечении 30 дней после дня его официального опубликования. Предложения и замечания по проекту указания принимаются с 10 по 14 апреля 2023 года.

Воспользоваться стимулирующим регулированием смогут банки, которые соответствуют следующим требованиям:

- соблюдают обязательные нормативы с учетом минимально допустимых значений надбавок;

- относятся к первой или второй классификационной группе при оценке экономического положения;

- не находятся в процессе финансового оздоровления;

- для которых не действуют индивидуальные предельные значения нормативов достаточности капитала.

Банки будут самостоятельно оценивать проект на соответствие требованиям к проектам ТСиСАЭ на основании постановления правительства.

При этом проект должен одновременно выполнять следующие условия:

- кредит предоставлен на реализацию проекта ТСиСАЭ и используется по целевому назначению;

- кредит на реализацию проекта ТСиСАЭ предоставлен банком после 31 декабря 2022 года и не направлен на рефинансирование ранее предоставленных ссуд;

- с момента предоставления банком кредита прошло менее 7 лет;

- заемщик является налоговым резидентом РФ;

- для проекта ТСиСАЭ, соответствующего критериям проектного финансирования, доля участия заемщика собственным капиталом составляет не менее 20%;

- банк предоставил сведения о проекте в государственный реестр проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.

Применение понижающего коэффициента осуществляется банком на основании двух критериев: значимости проекта и качества кредитного требования.

Значимость проекта определяется в соответствии утвержденными правительством приоритетными направлениями проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики России.