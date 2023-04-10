ЦБ назвал критерии проектов, кредитование которых сулит банкам льготное регулирование
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Банк России определился с критериями трансформационных проектов, для которых он будет применять стимулирующее регулирование, а также с требованиями к банкам, претендующим на такие регуляторные льготы.
ЦБ опубликовал на своем сайте проект указания, предусматривающий использование банками пониженных коэффициентов риска по кредитным требованиям в рамках финансирования проектов технологического суверенитета и структурной адаптации российской экономики (проекты ТСиСАЭ), утвержденных проектом постановления правительства. Этот проект уже готов, его подписание ожидается в ближайшее время, сообщил в понедельник в Госдуме первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.
"Указанная мера будет способствовать стимулированию кредитования проектов ТСиСАЭ, а также развитию технологического суверенитета и модернизации экономики Российской Федерации", - указывает ЦБ.
Дата вступления проекта указания в силу - по истечении 30 дней после дня его официального опубликования. Предложения и замечания по проекту указания принимаются с 10 по 14 апреля 2023 года.
Воспользоваться стимулирующим регулированием смогут банки, которые соответствуют следующим требованиям:
- соблюдают обязательные нормативы с учетом минимально допустимых значений надбавок;
- относятся к первой или второй классификационной группе при оценке экономического положения;
- не находятся в процессе финансового оздоровления;
- для которых не действуют индивидуальные предельные значения нормативов достаточности капитала.
Банки будут самостоятельно оценивать проект на соответствие требованиям к проектам ТСиСАЭ на основании постановления правительства.
При этом проект должен одновременно выполнять следующие условия:
- кредит предоставлен на реализацию проекта ТСиСАЭ и используется по целевому назначению;
- кредит на реализацию проекта ТСиСАЭ предоставлен банком после 31 декабря 2022 года и не направлен на рефинансирование ранее предоставленных ссуд;
- с момента предоставления банком кредита прошло менее 7 лет;
- заемщик является налоговым резидентом РФ;
- для проекта ТСиСАЭ, соответствующего критериям проектного финансирования, доля участия заемщика собственным капиталом составляет не менее 20%;
- банк предоставил сведения о проекте в государственный реестр проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.
Применение понижающего коэффициента осуществляется банком на основании двух критериев: значимости проекта и качества кредитного требования.
Значимость проекта определяется в соответствии утвержденными правительством приоритетными направлениями проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики России.