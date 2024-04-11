РФ не видит необходимости в контактах с США по военной линии в сфере космоса

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Москва не видит необходимости в создании деконфликтного канала с США в сфере космоса в нынешних условиях, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В условиях, когда США и возглавляемый ими Североатлантический альянс все более прямым и непосредственным образом вовлекается в происходящее на Украине и вокруг нее, становится стороной конфликта в прямом смысле слова, в этих условиях мы не видим необходимости в такого рода контактах по военной линии", - сказал он журналистам в Москве.