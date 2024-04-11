Узбекистан в I квартале почти в 1,8 раза увеличил поставки в РФ овощей и фруктов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Узбекистан в первом квартале этого года поставил в РФ около 70 тыс. тонн плодоовощной продукции, что почти в 1,8 раза больше чем за аналогичный период 2023 года (39,5 тыс. тонн), сообщает Россельхознадзор.

Так, ввоз белокочанной капусты вырос в 11 раз - с 3,2 тыс. до 38 тыс. тонн, хурмы - в 6,2 раза, с 233 тонн до 1,5 тыс. тонн, цветной капусты - в 3,2 раза, с 893 тонн до 2,9 тыс. тонн, моркови - в 3,3 раза, с 1,5 тыс. до 4,9 тыс. тонн.

"В прошлом году на стабильно высоком уровне были поставки из Узбекистана репчатого лука, нектаринов и персиков. Из России в Узбекистан активно экспортировались корма и кормовые добавки, мясо птицы", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, перспективы развития деловых отношений между странами и взаимовыгодной торговли были обсуждены в четверг в ходе переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с председателем Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана Давроном Вахобовым.

Речь, в том числе шла о перспективах поставок в РФ пчелопакетов. "Отмечая важность российского рынка для экономики республики, узбекские коллеги выразили готовность выработать соответствующую систему контроля за поставками пчелопакетов в Россию, выполнять все требования российской стороны, предъявляемые к импорту данного товара, под гарантии государственной ветеринарной службы Узбекистана, а также предоставить список надежных предприятий-поставщиков", - говорится в сообщении.

Данкверт и Вахобов договорились о визите делегации Россельхознадзора в Узбекистан на следующей неделе для проведения инспекции компаний, заинтересованных в экспорте пчелопакетов, а также для ознакомления с государственной системой контроля за поставками продукции.