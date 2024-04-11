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Президент РФ назвал чушью утверждения о намерениях России напасть на Европу

Президент РФ назвал чушью утверждения о намерениях России напасть на Европу
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал чушью заявления, что Россия хочет напасть на Европу.

"Это чушь, нужная правящим, как раньше говорили, кругам, чтобы объяснить и оправдать свои расходы на войну в Украине", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Это главная причина того, почему раздувается эта тема - какая-то агрессивная политика со стороны России... Это основное. Других причин нет", - подчеркнул он.

Владимир Путин Европа Украина
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