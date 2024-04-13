Правительство выделило свыше 3,7 млрд руб. на реконструкцию аэропорта в Казани

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 3,7 млрд рублей на реконструкцию инфраструктуры международного аэропорта Казань, сообщается в субботу на сайте правительства.

"Более 3,7 млрд рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на реконструкцию инфраструктуры международного аэропорта Казань. С помощью выделенных средств до 1 октября в аэропорту планируется реконструировать перрон, который сможет одновременно принимать 33 широкофюзеляжных самолета", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще свыше 3,7 млрд рублей на эти цели будет направлено из регионального бюджета.

Как отметили в правительстве, "решение связно с тем, что Казань определена местом проведения встречи глав государств БРИКС в 2024 году в рамках предстоящего председательства России в этом межгосударственном объединении".