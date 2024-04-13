Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Правительство выделило свыше 3,7 млрд руб. на реконструкцию аэропорта в Казани

Правительство выделило свыше 3,7 млрд руб. на реконструкцию аэропорта в Казани
Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 3,7 млрд рублей на реконструкцию инфраструктуры международного аэропорта Казань, сообщается в субботу на сайте правительства.

"Более 3,7 млрд рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на реконструкцию инфраструктуры международного аэропорта Казань. С помощью выделенных средств до 1 октября в аэропорту планируется реконструировать перрон, который сможет одновременно принимать 33 широкофюзеляжных самолета", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще свыше 3,7 млрд рублей на эти цели будет направлено из регионального бюджета.

Как отметили в правительстве, "решение связно с тем, что Казань определена местом проведения встречи глав государств БРИКС в 2024 году в рамках предстоящего председательства России в этом межгосударственном объединении".

Казань Правительство РФ Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Посол МИД РФ Мирошник сообщил о предположительном ракетном ударе по Луганску

Паводок в России

Более 12,7 тыс. жилых домов остаются подтопленными в 39 российских регионах

Более 12,7 тыс. жилых домов остаются подтопленными в 39 российских регионах

Стойленский ГОК работает в штатном режиме после заиливания в шахте

Авария произошла на шахте в Белгородской области, горняков эвакуируют

Иноагентами признаны Илья Барабанов и Ася Казанцева

Что произошло за день: пятница, 12 апреля

В России заблокировали "Полит.ру"

В России заблокировали "Полит.ру"

Директор центра образовательных платформ "Промсвязьбанка" арестован по делу о мошенничестве

Аномальные тепло и холода ожидаются в разных регионах России в ближайшие дни

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });