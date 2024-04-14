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Правительство РФ учредило премию в области геодезии и картографии

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении премии в области геодезии и картографии имени Феодосия Красовского, сообщается в воскресенье на сайте правительства.

Премии будут вручаться раз в пять лет. Десять лауреатов, среди которых могут быть как отдельные ученые, так и авторские коллективы, получат по 1 млн рублей.

Первая церемония награждения запланирована на 2026 год.

Награды будут присуждаться за разработку и создание инновационного геодезического оборудования, а также за выдающиеся успехи в укреплении обороны и безопасности страны. Кроме того, премиями будут отмечаться значимые научные, управленческие и педагогические достижения в этой сфере.

Решение о присуждении премий будет принимать специально созданный межведомственный совет при Росреестре.

Феодосий Николаевич Красовский (1878-1948) в ходе своих исследований определил размеры земного эллипсоида, что позволило составлять более точные карты и усовершенствовать систему навигации. Действующая сейчас в России система координат также основана на эллипсоиде Красовского.

Правительство РФ Михаил Мишустин
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