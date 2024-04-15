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Мишустин обсудит с премьером Белоруссии реализацию крупных совместных проектов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Реализацию крупных совместных проектов в финансовой, промышленной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, цифровой и культурно-гуманитарной сферах обсудит в понедельник в Москве премьер-министр России Михаил Мишустин с белорусским коллегой Романом Головченко.

"Особое внимание будет уделено углублению интеграции в Союзном государстве на основе "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы", утвержденных на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге", - сообщили в пресс-службе правительства России.

В аппарате правительства отмечают, что Россия является ведущим торговым партнером Белоруссии.

"В 2023 году двусторонний товарооборот вырос на 5,2% (по сравнению с 2022 годом) - до 46,5 млрд долларов. Российский экспорт увеличился на 2,3% до 22,6 млрд долларов, импорт из Белоруссии вырос на 8,1% до 23,9 млрд долларов", -подчеркивается в сообщении.

В правительстве России отмечают высокий уровень торгово-экономического взаимодействия-между странами - утверждено 25 совместных проектов в различных областях, торгово-экономические связи с Белоруссией поддерживают свыше 80 субъектов РФ.

"Налажена регулярная перевалка белорусских экспортных грузов с использованием российской транспортно-логистической инфраструктуры. В 2023 году по территории России в третьи страны перевезено более 5,9 млн тонн нефтепродуктов и 9,5 млн тонн удобрений из Белоруссии. Реализуются инвестиционные проекты по развитию логистических мощностей Белоруссии в российских морских портах", - подчеркивают в аппарате правительства.

Предыдущая встреча глава правительств двух стран состоялась 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге.

Михаил Мишустин Санкт-Петербург Белоруссия
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