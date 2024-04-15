Число авиапроисшествий в РФ в 2023 году стало наименьшим за последние 10 лет

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Количество авиационных происшествий с участием гражданских воздушных судов в России в 2023 году оказалось самым низким как минимум с 2014 года, свидетельствует доклад Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Всего в прошлом году, согласно докладу, зафиксировано 21 авиапроисшествие, включая 11 катастроф с гибелью 20 человек.

Больше всего авиапроисшествий за последние 10 лет случилось в 2016 году - 52 события, включая 23 катастрофы, которые унесли жизни 59 людей. Антирекорд по числу погибших зафиксирован в 2018 году - 128 человек.

Эти цифры не учитывают события, "связанные с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации", уточняется в документе. Также в нем отсутствует относительный показатель безопасности полетов в РФ - количество авиапроисшествий в расчете на 1 млн вылетов.

По данным Минтранса на конец марта этого года, в РФ эксплуатировалось 1,285 тыс. воздушных судов, из них 1,160 тыс. - пассажирских. Количество совершенных ими в прошлом году рейсов не сообщалось.

Во всех 12 странах-участницах межгосударственного соглашения о гражданской авиации (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, РФ, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина) в минувшем году зафиксировано 26 авиапроисшествий. Это, по данным МАК, в 1,5 раза меньше, чем в 2022 году, и в целом является лучшим показателем с 2006 года. При этом нужно учитывать "значительное снижение числа полетов в 2023 году из-за закрытия части международных направлений и аэропортов в ряде государств-участников соглашения", обращают внимание авторы доклада. Также отмечается, что улучшения других показателей безопасности полетов в прошлом году относительно предыдущего не произошло: катастроф было так же 15, а число погибших выросло до 31 с 28.

Общее число авиапроисшествий в 12 странах в прошлом году включает 14 событий в коммерческой авиации, в том числе 9 катастроф с гибелью 22 человек, и 12 - в авиации общего назначения (АОН), включая 6 катастроф с 9 жертвами. В докладе говорится, что оценить относительные показатели безопасности полетов АОН не представляется возможным - без учета этих данных число происшествий на 1 млн вылетов в 2023 году составило 11,5, катастроф - 7,4. Первый показатель стал лучшим за период с 2019 года, второй - "практически не меняется и находится в диапазоне показателей пятилетнего периода".

Происшествий с самолетами взлетной массой более 5,7 тыс. кг в авиакомпаниях государств-участников соглашения в 2023 году не было. С легкими и сверхлегкими судами их было 7 (включая 3 катастрофы с гибелью 5 человек), с вертолетами - также 7 ( в том числе 6 катастроф, погибли 17 человек), остальные случаи приходятся на АОН. По предварительной оценке МАК, около 80% всех авиапроисшествий обусловлены "человеческим фактором".