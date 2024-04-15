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За уничтожение имущества по мотивам идеологической ненависти введут до 5 лет колонии

За уничтожение имущества по мотивам идеологической ненависти введут до 5 лет колонии
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддерживает проект закона об усилении ответственности за умышленное уничтожение имущества, если оно совершено по мотивам политической или идеологической ненависти, сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник.

Автор законопроекта - председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит документ 15 апреля. "В проекте отзыва отмечается, что правительство РФ поддерживает законопроект", - сообщил собеседник агентства.

Законопроект предлагает часть вторую статьи 167 "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса дополнить квалифицирующим признаком - совершение деяний по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Наказание для нее составит принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Госдума Василий Пискарев Правительство
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