Правительство одобрило 35-летний тюремный срок за диверсии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Правительство поддерживает законопроект об усилении ответственности за диверсионную деятельность, говорится в проекте отзыва правительства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Проект отзыва 15 апреля рассмотрит правительственная комиссия по законопроектной деятельности. "В проекте отзыва отмечается, что правительство поддерживает законопроект", - сообщил собеседник агентства.

Законопроектом предлагается дополнить часть пятую статьи 56 "Лишение свободы на определенный срок" Уголовного кодекса ссылками на статьи 281 - 281.3, что позволит назначать наказание в виде лишения свободы по совокупности преступлений, предусмотренных указанными статьями, на срок до 30 лет, а по совокупности приговоров - до 35 лет.

Статья 281 УК предусматривает ответственность за совершение диверсий; статья 281.2 УК предусматривает ответственность за прохождение обучения для совершения диверсий; статья 281.3 УК предусматривает уголовную ответственность за создание диверсионного сообщества, то есть устойчивой группы лиц, объединившихся для подготовки или совершения диверсии, и руководство таким диверсионным сообществом.

Законопроект подготовил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.