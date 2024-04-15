"Роскосмос" заявил о важности создания долговечного источника ядерной энергии на Луне

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Создание ядерного источника энергии для работы лунной базы могло бы стать российским вкладом в этот совместный с Китаем проект, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Ещё более важно создать компактный надёжный долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии на Луне. И это может являться одним из серьёзных вкладов российской стороны в совместный российско-китайский проект", - сказал Борисов на лекции для учащихся, курсантов и студентов в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского в понедельник в Калуге.

Он пояснил, что в условиях лунной ночи, которая длится примерно 14 земных суток, обеспечить работу электрических приборов в тени только за счёт зарядки солнечными батареями днём нельзя.

Ранее Борисов говорил, что "Роскосмос" совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах.