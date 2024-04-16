В Карелии подтопило трассу на подъезде к Петрозаводску

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Движение на автодороге "Кола - подъезд к Петрозаводску" с 3 км по 8 км, от съезда на Сулажгорский проезд до пересечения с Лесным проспектом, временно прервано из-за подтопления, сообщает УГИБДД МВД по Республике Карелия.

Движение по участку дороги полностью перекрыто для любых видов транспорта.

На аварийных участках работают сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы.

Ограничения снимут, когда уровень воды будет находиться на безопасной отметке.

В настоящее время водители могут воспользоваться альтернативными проездами к трассе "Кола" и Суоярвскому шоссе - Пряжинское и Шуйское шоссе.

Ранее сообщалось, что количество осадков в Петрозаводске в апреле уже превысило норму в два раза.