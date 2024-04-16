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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

В Прионежском районе Карелии ввели повышенную готовность из-за угрозы наводнения

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Прионежском районе Карелии ввели режим повышенной готовности из-за обильных осадков и риска подтопления, сообщил Госкомитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

"В связи с резким подъемом уровня воды в Прионежском районе, угрозой затопления прибрежных территорий в поймах рек принято решение о введении режима повышенной готовности. Ситуацию контролируют все профильные ведомства республики. Подразделения поисково-спасательной службы продолжают мониторинг в зонах подтоплений", - говорится в сообщении.

Паводковая обстановка в регионе остается напряженной, отмечают чиновники. Из-за обильных осадков повышается уровень воды в реках Орзега, Деревянка и Вилга. Некоторые участки размытых дорог перекрыты. На станции Орзега временно закрыт проезд под железнодорожным мостом.

Вечером 15 апреля на места подтоплений в районе выезжали сотрудники Госкомитета и глава местной администрации Григорий Шемет, который отметил, что при необходимости людей будут эвакуировать в пункты временного размещения.

Сейчас режим повышенной готовности действует и в Петрозаводске, где подтопило отдельные дома.

16 апреля движение на автодороге "Кола - подъезд к Петрозаводску" с 3 км по 8 км, от съезда на Сулажгорский проезд до пересечения с Лесным проспектом, временно ограничили из-за подтопления на участке.

Петрозаводск Карелия Прионежский район
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