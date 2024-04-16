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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:14

Кремль приветствовал подход Китая к вопросу украинского урегулирования

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Москве приветствуют сбалансированную позицию Пекина по вопросу украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы приветствуем такую сбалансированную позицию Пекина, но еще раз констатируем, что в данный момент мы не фиксируем каких-либо изменений в позиции киевского режима на полный отказ от каких-либо переговоров", - сказал Песков. Он отметил, что подход Пекина к проблеме хорошо известен, "он весьма сбалансирован и конструктивен".

Так он по просьбе журналистов во вторник прокомментировал недавнее заявление лидера КНР Си Цзиньпина, который выступил за созыв равноправной международной мирной конференции по украинскому урегулированию, которая будет признана как Россией, так и Украиной. У Пескова также спросили, были ли контакты у Москвы с Пекином в связи с возможным участием Китая в саммите в Швейцарии по украинскому урегулированию и, если нет, то планируются ли.

Песков напомнил, что Пекин "сохраняет достаточно высокую дипломатическую активность" по данному вопросу и его точка зрения неоднократно доводилась до сведения Москвы.

Дмитрий Песков Си Цзиньпин Китай Украина
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