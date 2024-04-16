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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Северный обход Твери на трассе М-11 планируется завершить в июне

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В июне планируется завершить северный обход Твери на трассе М-11, сообщила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

Таким образом вся скоростная дорога от Москвы до Санкт-Петербурга будет открыта для автолюбителей.

Грузовики на самых загруженных и популярных трассах России будет перемещаться ночью, также в ночное время на дорогах будут проводить плановый ремонт, заявила Школкина.

"Уже сейчас можно сказать, что трасса М-4 летом будет свободна от ремонтных работ", - добавила она.

М-4 М-11 Надежда Школкина Госдума Тверь Москва
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