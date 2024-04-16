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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Раиси в разговоре с Путиным заявил, что действия Ирана были вынужденными

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили обострившуюся обстановку на Ближнем Востоке после осуществленного Израилем авиаудара по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске и предпринятых Ираном ответных мер. Путин выразил надежду, что все стороны проявят разумную сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, чреватого катастрофическими последствиями для всего региона.

"В свою очередь Эбрахим Раиси отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер. При этом он подчеркнул незаинтересованность Тегерана в дальнейшей эскалации напряженности", - подчеркивается в сообщении.

"С обеих сторон констатировано, что первопричиной нынешних событий на Ближнем Востоке является нерешенность палестино-израильского конфликта. В этой связи подтверждены принципиальные подходы России и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа, облегчения тяжелой гуманитарной ситуации и создания условий для политико-дипломатического урегулирования кризиса", - говорится в сообщении.

Также Путин поздравил Раиси и всех мусульман Ирана с окончанием священного месяца Рамадан и отмечавшимся на днях праздником Ураза-байрам.

Дамаск Иран Тегеран Эбрахим Раиси Владимир Путин Израиль
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