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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Первый запущенный с Восточного спутник завершил работу на орбите

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Аист-2Д", запущенный в ходе первого в истории старта с космодрома Восточный в 2016 году, завершил работу на орбите, сообщили в предприятии-разработчике спутника - Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс" во вторник.

"16 апреля 2024 года завершил работу на орбите малый космический аппарат "Аист-2Д", - говорится в сообщении.

Малый космический аппарат (МКА) был разработан РКЦ "Прогресс" в кооперации с Самарским национальным исследовательским университетом им. Королева. Запущен в рамках первой пусковой кампании с космодрома Восточный 28 апреля 2016 года.

"МКА "Аист-2Д" проработал на орбите почти восемь лет, более чем в два раза превысив заявленный срок активного существования", - сообщили в пресс-службе.

По данным предприятия, площадь территории земной поверхности, отснятой МКА "Аист-2Д" за время работы, составляет более 93 миллионов кв. км.

"В настоящее время специалисты АО "РКЦ "Прогресс" продолжают работу над проектом космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки "Аист", включающего создание двух малых космических аппаратов "Аист-2Т"", - отмечается в сообщении.

Первый запуск с космодрома "Восточный"

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Прогресс
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