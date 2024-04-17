Движение поездов затруднено на Транссибе в Красноярском крае из-за схода вагонов

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Движение поездов затруднено на ж/д станции Зеледеево Красноярской железной дороги (КрасЖД, филиал ОАО "РЖД") из-за схода двух вагонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе филиала.

По данным филиала, утром в среду на ст. Зеледеево двухпутного участка Чернореченская - Красноярск произошел сход двух порожних вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших и угрозы экологии нет. Движение поездов на станции временно приостановлено. К ликвидации последствий привлечен восстановительный поезд.

Кроме грузовых, в пути задерживаются также и пассажирские поезда дальнего следования №70 Москва - Чита, №9 Владивосток - Москва, №69 Чита - Москва и №10 Москва - Владивосток. Отклонение от расписания составляет от 2 до 4 часов. Также задержан и ряд пригородных электропоездов.

Как в свою очередь сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, ведомство инициировало проверку обстоятельств происшествия.

Ж/д станция Зеледеево расположена в одноименном поселке Емельяновского района Красноярского края, находится в 56 км к востоку от главного железнодорожного вокзала Красноярска.

Красноярская железная дорога проходит по территории Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Иркутской областей и связывает Западно-Сибирскую и Восточно-Сибирскую железные дороги, является основной транзитной линией в средней части Транссиба. Эксплуатационная длина – 3,2 тыс. км.