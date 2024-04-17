В Красноярском крае восстановлено движение поездов после схода двух вагонов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Движение поездов восстановлено на ж/д станции Зеледеево Красноярской железной дороги (КрасЖД, филиал ОАО "РЖД") после схода двух порожних вагонов грузового поезда, говорится в сообщении филиала.

Уточняется, что движение восстановлено в 14:10 по местному времени. Все задержанные поезда отправились по своим маршрутам. Отклонение от действующего расписания составляет до 7 часов.

Как сообщалось, утром в среду в 7:37 по местному времени на ст. Зеледеево двухпутного участка Чернореченская-Красноярск произошел сход двух порожних вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших и угрозы экологии нет. Движение поездов, в том числе грузовых, на станции было временно приостановлено.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала о проведении проверки обстоятельств происшествия.

Ж/д станция Зеледеево расположена в одноименном поселке Емельяновского района Красноярского края, находится в 56 км к востоку от главного железнодорожного вокзала Красноярска.

КрасЖД проходит по территории Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Иркутской областей и связывает Западно-Сибирскую и Восточно-Сибирскую железные дороги, является основной транзитной линией в средней части Транссиба. Эксплуатационная длина – 3,2 тыс. км.