Мурашко заявил о росте зарубежного интереса к обучению в медицинских вузах РФ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В российских медицинских вузах обучается более 75 тыс. иностранных студентов из 150 стран, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Хочу сказать, что результатом стало, такого признания, изменения медицинского образования - это рост иностранных студентов в медицинских вузах. Сегодня это более 75 тыс. студентов из почти 150 стран, которые сегодня получают образование в России", - сказал Мурашко в среду на совещании членов правительства с президентом.

Он отметил, что интерес к обучению в России возрастает, "практически каждую неделю получаем те или иные запросы". "Здесь нам приходится адаптироваться, разные страны предъявляют, скажем так, свои особенности по подготовке, по оформлению юридическому документов, поэтому нам нужно быть пластичней и, конечно же, это направление не терять, поскольку востребованность действительно очень высокая", - добавил министр.

Мурашко подчеркнул, что российские медицинские базы, на которых идет практическая подготовка студентов, "сегодня позволяют обеспечить самый высокий уровень подготовки всем современным технологиям, которые используются в медицине".