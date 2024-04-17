Число сотрудников IT-компаний в РФ за последние четыре года выросло в 1,5 раза

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Количество сотрудников компаний IT-отрасли в России за последние четыре года увеличилось в 1,5 раза, кадровый потенциал не исчерпан, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Количество сотрудников IT-компаний за четыре года увеличилось в полтора раза. Много было опасений, что мы исчерпали кадровые возможности наращивать потенциал разработчиков наших ведущих, но в целом в 1,5 раза увеличили их численность. И средняя зарплата выросла тоже в IT-отрасли в 1,7 раза. По итогам 2023 года она составляет 155 тыс. рублей", - сказал Шадаев по итогам совещания у президента РФ в среду.

По его словам, "это показывает, что востребованность есть, есть, куда расти".