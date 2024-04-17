Правительство дополнительно стимулирует компании переходить на российское ПО

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Правительство может ввести новые меры экономического стимулирования предприятий для внедрения российского ПО взамен зарубежного, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев после совещания у президента.

"Обсудили дополнительные меры стимулирования перехода на российское программное обеспечение. Я надеюсь, (будут - ИФ) приняты ряд решений, которые позволят создать дополнительные экономические стимулы для того, чтобы российские предприятия выбирали российский софт, чтобы происходил постепенный отказ от использования зарубежного, иностранного ПО", - сказал министр.

Он не уточнил, какие конкретно меры могут быть приняты.

"Дополнительные экономические стимулы, которые бы сделали дополнительные затраты наших предприятий, которые будут отказываться от зарубежных решений и переходить на российские. Это фактически дополнительные затраты (для них - ИФ). Для того, чтобы эти затраты были для них менее обременительные, мы предложили целый набор мер", - сказал глава Минцифры.

Он рассчитывает, что по итогам совещания будут даны соответствующие поручения. "Посмотрим, что войдет в поручение", - добавил Шадаев.

Он также напомнил, что большинство госкомпаний утвердили свои стратегии цифровой трансформации своей на 2022-2024 годы.

"Совокупный объем затрат - больше 1 трлн рублей государственные компании вкладывают в цифровизацию. Ну, и самое главное для нас - что больше 85% этих расходов идут на российские решения и на российский софт, на программно-аппаратные комплексы, на российское компьютерное оборудование. Поэтому львиная часть этих затрат идет внутрь нашей отрасли и работает на, так сказать, ускорение роста наших разработчиков", - заключил глава Минцифры.