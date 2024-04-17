ПВО сбили четырнадцать реактивных снарядов RM-70 "Вампир" над Белгородской областью

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО отразили атаку реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" по объектам на территории РФ, сообщили в министерстве обороны.

"Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки была совершена с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".