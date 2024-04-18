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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Укрепляющие дамбу в Кургане бригады будут усилены

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Новые меры прорабатываются для укрепления дамбы на реке Тобол в Кургане, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

"С учетом роста уровня воды были поставлены дополнительные задачи по усилению аварийно-технических бригад людьми, которые круглосуточно дежурят на дамбе в областном центре на случай ее прорыва", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 968 см. Накануне утром уровень воды там преодолел отметку "опасного явления" (850 см).

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