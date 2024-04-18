Свыше 600 SIM-боксов и более 300 тыс. "серых" SIM-карт изъято в 40 регионах РФ

В отношении 30 человек возбуждены дела о мошенничестве, в отношении еще двух - о неправомерном доступе к Госуслугам

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о масштабной спецоперации по изъятию SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, прошедшей в 40 регионах РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые, в том числе для диверсионной и террористической деятельности, а также распространения ложных террористических угроз и фейковой информации", - сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В результате проведенных в марте 2024 года в 40 регионах мероприятий изъяты 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт.

"В отношении 30 лиц органами полиции возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 (мошенничество) УК России, в отношении еще двух, причастных к неправомерному доступу к аккаунтам "Госуслуг", - по ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) УК России", - добавили в спецслужбе.

При этом, сообщили в ФСБ, "в ходе мероприятий задержан житель Санкт-Петербурга, 1980 г.р., который предоставлял услуги по активации SIM-карт российских операторов связи в интересах украинских террористических организаций".

Как позже сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, обвинения в совершении дистанционных хищений денег со счетов граждан в общей сложности предъявлены 44 фигурантам, проведены обыски в рамках возбужденных уголовных дел по 177 адресам в 42 субъектах России.

"При непосредственном взаимодействии с территориальными органами МВД России обнаружены 937 SIM-банков, 11 серверных станций, обеспечивающих работу устройств связи. Из теневого оборота изъято не менее 277 тысяч сим-карт различных операторов", - написала Волк в своем телеграм-канале в четверг.

Представитель МВД отметила, что суммарные мощности изъятого оборудования позволяли совершать более 40 млн мошеннических звонков в сутки.

"Пресечено функционирование крупных локаций криминального телефонного трафика, которые позволяли сообщникам звонить с территории Украины и производить хакерские атаки, направленные на дестабилизацию работы коммерческих организаций, а также органов государственной власти РФ", - сказала Волк.